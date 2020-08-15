Çaldıran'da çarşı merkezindeki bulunan çöp konteyneri yenilendi

Van'ın Çaldıran ilçe merkezinde bulunan eski çöp konteynerleri alınarak yerine yeni çöp konteynerleri bırakıldı.

Çaldıran Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ilçe merkezinde bulunan eskimiş çöp konteynerlerini alarak yerine yenilerini bıraktı. Çevre görünürlüğünü olumsuz etkileyen çöp konteynerleri yapılacak dezenfektan işlemlerinin ardından onarılarak ilçe merkezindeki mahallelere bırakılacak. Çaldıran'ın trafik yoğunluğunun yaşandığı bir ilçe olduğundan dolayı ilçenin temiz tutulması ve görünürlüğün önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, ”Çarşı merkezimizde bulunan çöp konteynerler eskimişlerdi. Eskiyen ve bozulan konteynerler yerine 30 adet yeni çöp konteynerini yerleştirdik. İlçemiz kış mevsiminin soğuk geçtiği bir yerleşim yeridir. Çarşı merkezine bırakılan konteynerler 740 litre çöp alma haznesine sahiptir. Demir ve çeliğin paslanmaya karşı korunmasında en akılcı ve kesin çözüm olan sıcak daldırma galvanizden meydana gelen konteynerler, her mevsim ve hava şartlarına karşı daha dayanıklı bir özelliğe sahiptir. Çarşı merkezimize 30 mahallelerimize toplam 230 adet yeni çöp konteynerini yerleştirdik. Yeni çöp konteynerleri ile birlikte ilçemizin görünürlüğüne katkı sunacaktır” dedi.