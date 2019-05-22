Çaldıran'da çevre temizliği

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çevre temizliği devam ediyor.

Baharın mevsimi nedeniyle başlatılan temizlik çalışmaları, ilçe genelinde aralıksız yürütülüyor. Kış mevsimi boyunca da çöplerin temizlenmesi konusunda çalışmalarını yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe estetiği ve çevre sağlığı için geceli gündüzlü çöp toplama işlerine devam ediyor. Temizliğin imandan olduğunu ve aynı zamanda bir ibadet olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde baharın gelmesi ile birlikte bahar temizliğine başlandı. Aynı zamanda ana cadde ve sokaklar tazyikli su ile yıkanırken, mahalle aralarında biriken çöplerin temizlenmesi için de çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çaldıran'da çöplerin çevreye dağılmaması için arızalanan mevcut çöp konteynerlerimizi onarıp yapılacak olan dezenfekte sonrası kullanılmasını hedefliyoruz. Çaldıran'da ikamet eden 65 bin kişi ile birlikte el ele vererek güzel ilçemizi model, modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çapa harcayacağız” dedi.