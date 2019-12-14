Çaldıran'da çıkan yangında 25 tavuk, 6 tavşan telef oldu

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir ahır ve odunlukta çıkan yangında 25 tavuk, 6 tavşan dumandan zehirlenerek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çaldıran ilçesine bağlı Aşağı Dikme Mahallesi'nde meydana geldi. Ahır ve odunlukta yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Gurup Amirliği ekipleri kısa sürede bölgeye sevk eldildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu yangını söndürdü. Yangında odunlukta bulunan yakacak malzemesi zarar görürken, 3 tavşan canlı, 25 tavuk ve 6 tavşan dumandan dolayı zehirlenerek telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.