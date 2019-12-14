İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaldıran'da çıkan yangında 25 tavuk, 6 tavşan telef oldu

Van’ın Çaldıran ilçesinde bir ahır ve odunlukta çıkan yangında 25 tavuk, 6 tavşan dumandan zehirlenerek telef oldu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir ahır ve odunlukta çıkan yangında 25 tavuk, 6 tavşan dumandan zehirlenerek telef oldu.


Edinilen bilgiye göre yangın, Çaldıran ilçesine bağlı Aşağı Dikme Mahallesi'nde meydana geldi. Ahır ve odunlukta yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Gurup Amirliği ekipleri kısa sürede bölgeye sevk eldildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu yangını söndürdü. Yangında odunlukta bulunan yakacak malzemesi zarar görürken, 3 tavşan canlı, 25 tavuk ve 6 tavşan dumandan dolayı zehirlenerek telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.