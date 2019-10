Çaldıran'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Van'ın Çaldıran ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Dün Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, bugün Kaymakam Adem Can'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Daha sonra Çaldıran Anadolu Lisesinin konferans salonunda yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından Çaldıran Kaymakamı Adem Can tarafından bir konuşma yapıldı. Cumhuriyet'in Türkiye için sadece bir yönetim şekli olmadığını ifade eden Kaymakam Can, “Cumhuriyet, tarihimizin en kapsamlı sosyal dönüşüm hamlesinin de adıdır. Dünyanın dönüşümünü doğru okuyan liderliğiyle Cumhuriyet, getirdiği açılımlarla Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımız görülmemiş bir hareket kazanmıştır. Cumhuriyeti ayakta tutan yegâne kuvvet, milletin kendisidir. Türk milleti, Cumhuriyeti benimsemiş ve bütün değerlerine sımsıkı sarılmıştır. Cumhuriyetimizin temel hedefi; görevlerini yerine getiren, haklarını kullanabilen, özgüveni gelişmiş, üretken bireyleri topluma kazandırmak olmuştur. Ülkemiz, üzerinde bulunduğu coğrafya itibarı ile politik, stratejik ve ekonomik bir cazibeye sahiptir. Bu nedenledir ki; binlerce yıldır bu topraklarda aynı bayrak altında yaşayan insanlar üzerinde hep plan üstüne plan yapılmış, oyun içinde oyun oynanmıştır. Bu haysiyet yoksunu planları ve uygulayıcısı maşaların varlığını iyi bilip, iyi tespit edip her daim uyanık ve hazır olmak zorundayız. Yakın zaman önce 15 Temmuz'da yaşadığımız alçak kalkışma girişimi bu durumu bizlere tekrar hatırlatmış, her an teyakkuzda bulunmamız gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. Ancak, yaşanılan ve milletimizin birliğini hedef alan alçakça çabalar, tek yürek olmuş milletimizin basireti sayesinde boşa çıkarılmaya, her türlü planları da bozulmaya mahkûmdur. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ayrıca yakın bir süre önce başlayan ve şu an kısmen devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda ve bölgemizde terörle mücadelede şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum” dedi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Türk ulusu için önemli bayramlardan bir tanesi olduğunu belirterek, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de coşkuyla kutlanırken, millet olarak güçlü ve kararlı bir devlet olma yolunda yürümenin heyecanını yaşıyoruz. İstiklal mücadelesindeki başarımızı nasıl birlik ve beraberlik içerisindeki başarıya borçluysak, bugün de önümüze çıkabilecek engelleri aşabilmek adına aynı duygulara ihtiyacımız var. Ülkemiz her zaman olduğu gibi bugün de tarihi bir mücadele içindedir. Bu mücadeleleri sınır içinde ve sınır ötesinde aynı inanç ve imanla mücadele ederek, insanlığın huzur ve barışı için yapılmıştır ve yapılıyor. Bu duygularla ülkemizin geleceği için sınır içinde ve sınır ötesinde hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” diye konuştu.

Tören, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve değişik gösterilerin yapılmasının ardından çeşitli yarışmalarda dereceye girenle ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene; Cumhuriyet Savcısı Atacan Özata, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 6. Tugay Komutanı Piyade Albay Özkan Kantemir, Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.