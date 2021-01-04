Çaldıran'da eksi 39 derecede çöpler toplanıyor

Van'ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, hava sıcaklığının eksi 39'ye kadar düştüğü ilçede çöpler tek tek topluyor.

Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce ilçe merkezinde hava sıcaklığının gündüz eksi 15, akşamları ise eski 39 dereceye kadar düşmesine rağmen yürütülen temizlik çalışmaları titiz ve aralıksız devam ediyor. 2050 rakımlı ve Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri olan Çaldıran'da eksi 39 dereceye rağmen hizmetlerin aksatılmadığını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemiz Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biridir. 2050 rakımlı, kış mevsiminin çetin geçtiği bir yerleşim yeridir. İlçemizde hava sıcaklığı zaman zaman eksi 46 derecelere kadar düşüyor. İlçemizde mevsimin ilk kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle gündüzleri hava sıcaklığı eksi 15, geceleri ise eksi 39 dereceye kadar düşüyor. Dondurucu soğukta bile belediye çalışanlarımız çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçemizin çeşitli noktalarında temizlik hizmetlerimiz devam ediyor. İlçemizi yaşanabilir bir kent haline getirmenin çabasındayız" dedi.