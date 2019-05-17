Çaldıran'da gençlik yürüyüşü

Van'ın Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından “Gençlik Yürüyüşü” düzenlendi.

Hükümet konağı önünde toplanan kalabalık, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra yürüyüşe geçti. Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, Belediye Başkanı Şefik Ensari ve protokol üyeleri ile kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşların da katıldığı yürüyüş, Türk bayrakları eşliğinde Vanyolu Caddesi'nden tekrar hükümet konağı önünde son buldu.

Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirterek, “Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde gençlerimize yönelik futbol turnuvaları, topagarani (Kürt Beyzbolu) gibi birçok sportif turnuvalar düzenleyerek, bayramın ruhuna uygun şekilde gençlerimizin etkinliklerde yer almasını sağladık. İlçemizde düzenlenen sportif etkinliklerde derecelere gireceklere ise 19 Mayıs günü çeşitli ödüller vereceğiz” dedi.