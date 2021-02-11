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Çaldıran'da gramaj ve hijyen denetimi

Van’ın Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Van'ın Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yaptı.


Çaldıran'da tüketim ürünlerinin sağlıklı ve hijyenik olarak halka ulaşması için denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle fırın ve unlu mamulleri üreten iş yerlerini denetledi. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, fırınları tek tek kontrol ederek üretim alanlarındaki hijyeni, gramaj, maske ve eldiven kullanımı, ürünlerin son kullanma tarihleri gibi konuları büyük bir titizlikle inceledi.


Halkın sağlıklı ürünleri tüketmesi için zabıta ekiplerinin çalışmalarını aralıksız yürüttüğünü belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Zabıta Müdürlüğümüzle Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda mühendisleri düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Halkımızın sağlıklı ürünleri tüketmeleri için ekiplerimiz rutin çalışmalarını yürütmekteler. Yapılan denetimlerde hijyen ortamı, gramaj, maske ve eldiven kullanımı, ürünlerin son kullanma tarihleri gibi konular kontrol edildi. Denetimlerimiz bundan sonra da aralıksız devem edecektir” dedi.

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