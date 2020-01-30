Çaldıran'da işbirliği protokolü

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı ile Çaldıran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Çaldıran Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde özellikle madde bağımlığının ortadan kaldırılması ve vatandaşların niteliklerini arttırmak ve istihdama katılacaklara mesleki eğitim kursları açmak için protokol yapıldı. Yapılan çalışmada sportif, kültürel ve sosyal hayata dair kurslar açılarak katılımlarını sağlamak amacıyla hazırlanan protokol, iki kurum arasında imzalandı. İmza töreninde konuşan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, her geçen gün bağımlı olan kişi sayısının arttığını söyledi. Ensari, “Gencecik insanların bazen birtakım etkiler sonucu, sonu hiç de güzel olmayan yollara girdiğini, bu nedenle etraflarında olup biten her hadiseden haberdar olmaları gerekir. Özellikle bölgemizde ve özelde ilçemizde son yıllarda artan madde bağımlılığının gençliğimizin ruhunu, aklını ve bedenini teslim aldığını görüyoruz. Çaldıran Belediye Başkanlığı olarak bu madde bağımlılığı ile sonuna kadar mücadele ederek, gençlerimizi tekrar topluma kazandırmak tek amacımızdır. Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde imzalanan protokolle, spor kursları açtık. Gençlerimizin bir spor branşıyla mutlaka ilgilenmelerini ve sporla iç dünyasını zenginleştirmesi çağrısında bulunuyoruz. Geceleri yatmadan önce uğraştığınız ve gördüğünüz son şey sosyal medya hesaplarınız değil kitap satırları olsun. Ayrıca bedeninizi ve ruhunuzu sporla güçlendirin. Bu aynı zamanda karakter gelişiminizi de etkileyecektir ilkesi ile ‘spor yap güvende kal' sloganıyla halkımızı bu farkındalığın etrafında bağımlılıkla mücadelede etkin bir rol üstlenmeye davet ediyorum” dedi.