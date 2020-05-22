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Çaldıran'da kahraman sağlıkçılar için fidan dikildi

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin öncülüğünde korona virüs salgınında hayatını kaybeden sağlık personelleri anısına çam fidanı dikildi.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin öncülüğünde korona virüs salgınında hayatını kaybeden sağlık personelleri anısına çam fidanı dikildi.


Tüm dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan korona virüs salgınında hayatlarını kaybeden sağlık personelleri anısına çam fidanı dikildi. Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde sağlık personellerinin de katılımıyla fidan diken Başkan Şefik Ensari, fidanları koruyarak kahraman sağlıkçıların anısını yaşatacaklarını söyledi. Başkan Ensari, “Korona virüs salgınında vefat eden doktor, hemşire ve sağlık personellerimiz anısına fidan diktik. Bu korona virüsün gerçek yükünü taşıyanlar sağlık çalışanlarımızdır. Buradan onlara çok teşekkür ediyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum” dedi.


Aile sağlık merkezinde görevli Hemşire Gülsüm Gövercin de, hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına fidan diken Belediye Başkanı Şefik Ensari'ye teşekkür etti.

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