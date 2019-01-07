Çaldıran'da kaldırım ve çatılardaki buz sarkıtları temizlendi

Van'ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, aralıksız yağan kar yağışının ardından çarşı merkezinde bulunan kaldırımları ve çatılarda oluşan buz sarkıtlarını temizledi.

İlçede son on günde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Çaldıran Belediyesinin oluşturduğu karla mücadele ekibi de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediyenin oluşturduğu karla mücadele ekibinin gece gündüz demeden hizmet verdiğini belirten İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, son on günde aralıksız yağan kar yağışından dolayı yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığını söyledi. Dundar, “Vatandaşlarımızın özellikle ulaşımlarında sorun yaşamamaları için geceli gündüzlü karla mücadele ekiplerimiz görev başındadır. Bugüne kadar ilçemizde özellikle acil durum ve ulaşımda bir sorun yaşamadık. Acil durumlarda vatandaşlarımız bizlere belediyemizin acil 0539 552 69 01 nolu Whatsapp hattından ulaşmalarıyla birlikte çözüm noktasında gereken hizmetleri anında yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. İlçemizde merkez ve kırsal mahallelerimizdeki yolların tamamını ulaşıma açtık. İlçe merkezimizdeki trafiğin yoğun olmadığı saatlerde kaldırımlardaki karı ve çatılarda oluşan buz sarkıtları temizleyerek, olası kazalara karşı gerekli önlemleri alıyoruz. İlçemiz D975 uluslar arası karayolu üzerinde inşa edilmiş ve araç trafiğinin yoğun yaşandığı bir yerdir. Yollardaki buzlanmalara karşı ekiplerimiz sürekli tuzlama çalışmalarını yaparak, trafik akışının düzenli yapılmasına katkı sunuyor. Acil durumlarda vatandaşlarımızın belediyemize ait acil 0539 552 69 01 numaralı Whatsapp hattımızdan bizlere ulaşmaları ile birlikte kendilerine yardımcı olunacaktır” dedi.