Çaldıran'da kan bağışına büyük ilgi

Van'ın Çaldıran Kaymakamlığı ve belediyesinin girişimleri sonucu Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü.

Çaldıran Kaymakamlığı ve belediyesinin girişimleri sonucu Kızılay tarafından başlatılan kampanya kapsamında yüzlerce kişi kan bağışı için sıraya girdi. Polis, asker, belediye çalışanları, kamu kurum personelleri, AK Parti İlçe Teşkilatı ve üyeleri ile STK temsilcilerinin de ilgi gösterdiği kampanya kapsamında Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Belediye Başkanı Şefik Ensari de kan bağışında bulundu. Üç gün sürecek kampanya için Çaldıran Kaymakamlığı başta olmak üzere 3 farklı noktada stant kuran Kızılay ekipleri, bağış almayı sürdürüyor.

Kızılay Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Dr. İbrahim Çelik'in takip ettiği kan bağışında günde 500 kişiden bağış alınması hedefleniliyor. Çaldıran Belediye tarafından da kan işlemi sonrasında vatandaşlara süt ve tatlı ikramı yapılıyor.

Taleplerin artması halinde kan bağışı kampanyasının uzatılabileceğini belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Kan acil değil ihtiyaçtır” kampanyası kapsamında bağış yaptığını söyledi. Ensari, “Düzenlenen kan bağışı kampanyasında hedefimiz bin 500 vatandaşımızdan bağış almaktır. Aynı zamanda korona virüs hastalığını geçirmiş insanlarımızdan da plazma bağışını almak ve teşvik etmektir. Çaldıran Belediyesi olarak korona virüs hastalığını geçirmiş vatandaşlarımızı ziyaret edip plazma bağışı için bilgilendiriyoruz. Plazma bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızı ücretsiz bir şekilde Van'da bulunan Kızılay Kan Merkezine götürüp getiriyoruz. Ülkemizde korona virüs tedavisi gören tüm hastalarımıza Allah'tan şifa diliyorum” dedi.