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Çaldıran'da kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti

Van’ın Çaldıran ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.

Van'ın Çaldıran ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.


Çaldıran'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Çaldıran ilçesinde yer yer 1,5 metreyi bulan kar yağışı, beraberinde ulaşımı da aksatıyor. Aralıksız yağan kar yağışından dolayı kapanan mahalle yollarının açılabilmesi için Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan yol açma çalışmalarını yürüten ekipler, diğer yandan hasta kurtarma ve diyaliz hastalarını hastaneye ulaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor.


Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde son 10 gündür kar yağışı aralıksız devam ediyor. Kardan dolayı merkez ve kırsal mahalle yollarımızı açtığımız gibi tipiden dolayı tekrar kapanıyor. Ancak vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için belediyemizin oluşturduğu karla mücadele ekipleri, 7/24 aralıksız çalışmalarını sürdürmektedir. Amacımız; öğrencilerimizin, diyaliz hastalarımızın ve acil durumda bulunan vatandaşlarımızın sorun yaşamadan zamanında istedikleri yere ulaşmalarını sağlamaktır. Ekiplerimiz yol açma çalışmalarında yüzden fazla yerleşim yerinin yolunu yeniden kullanıma açarak, diğer bir yandan da yoldan çıkan ve mahsur kalan araçları kurtarmak için ciddi anlamda uğraş vermekteyiz. Kar yağışından dolayı bir hafta boyunca tatil olan okullarımızın yol ve okul bahçelerindeki kar temizleme çalışmalarımızı da tamamlayarak öğretmen ve öğrencilerimizin eğitimlerinde yaşanabilecek olasılıkları ortadan kaldırdık.


Yoğun kar yağışından dolayı belediyemizin 05331310906 numaralı Whatsapp hattına yüzlerce kişi ulaşarak acil yardım talebinde bulunmuş. Çaldıran belediyesi olarak vatandaşlarımızın rahat edebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

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