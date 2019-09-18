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Çaldıran'da kardeş kavgası: 1 ölü

Van’ın Çaldıran ilçesinde kardeşini av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs polis ekiplerine teslim oldu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde kardeşini av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs polis ekiplerine teslim oldu.


Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde ilçenin Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşi Erkan A.'yı av tüfeğiyle vuran Lütfi A., polis merkezine giderek olayı anlattı. Erkan A.'nın cansız bedeni Van Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Lütfi A. hakkındaki soruşturma sürdürülüyor.

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