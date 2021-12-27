Çaldıran'da karla mücadele çalışmaları devan ediyor

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediyesi ekipleri tarafından kar temizliği çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Doğu Anadolu Bölgesinin büyük bir bölümünü etki altına alan kar yağışı ve tipi Çaldıran ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı sonrası Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, harekete geçti. Kar temizleme çalışmaları kapsamında kırsal mahallelerin yollarını temizleme çalışması devam ediyor.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde beklenen kar yağışının ardından teyakkuz haline geçen karla mücadele ekiplerimiz, bir yandan olumsuz hava şartlarından dolayı kapanan yolları açarken, bir yandan da yolda kalan ve kazan yapan vatandaşlarımıza can simidi oluyor” dedi.