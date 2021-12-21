Çaldıran'da karla mücadele çalışmaları

Van'ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı sonra karla mücadele çalışmaları başlatırken, yolda mahsur kalan araçlarında imdadına yetişiyor.

Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı birlikte teyakkuza geçti. Fen İşleri Müdürlüğü bağlı karla mücadele ekipleri, gece saatlerinden itibaren kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve ilçe içindeki trafiğin aksamaması için temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

“Karda mahsur kalan aracı belediye ekipleri kurtardı”

Çaldıran belediyesi karla mücadele ekipleri, Erginler Mahallesi'nden ilçe merkezine gelmekte olan bir araç, yoğun tipiden dolayı kara saplandı. Kendi çabalarıyla aracı saplandığı yerden çıkaramayan araç şoförü ve araçta bulunan iki kişi, belediye karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan karla mücadele ekipleri, aracı saplanmış olduğu yerden çıkarttılar. Araç şoförü kendilerine yardım eli uzatan karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.