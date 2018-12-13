Çaldıran'da karla mücadele çalışması

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Çaldıran Belediye Başkanlığının oluşturduğu karla mücadele ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından harekete geçti. Kış mevsimi öncesi oluşturulan ‘Kriz Masası'yla yaşanabilecek yol açma ve hasta kurtarma gibi çalışmaların aksatılmaması için ekiplerin 7/24 görev başında olduğunu dile getiren Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Çaldıran Belediyesi olarak kış mevsiminden önce karla mücadele ekibimizi oluşturduk. İlçemizde kar yağışı yoğun oluyor ve yer yer yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi bulduğu oluyor. Bu nedenle ilçemizde kar yağışından dolayı yaşanabilecek sorunların aşılabilmesi için kriz masası kurduk. Karın yağması ile birlikte çalışmalarımız başladı. İlçemizde kar yağışından dolayı kapanan yolların açılması konusunda belediyemizin oluşturduğu karla mücadele ekiplerimiz, 7/24 vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Belediyemiz ambulansı da acil hastalar için hazır bekletiliyor. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerimizim eğitimlerinin aksatılmaması için de ekiplerimiz sürekli iş başındalar. İlçemizde geçen kış sezonunda da oluşturduğumuz karla mücadele ekibi sayesinde herhangi bir sorunla karşılaşmadan vatandaşlarımıza hizmet ettik. Vatandaşlarımızdan tek istediğimiz, yanlış ihbarda bulunmamalarıdır. Karla mücadelede ve acil durumlarda belediyemize ait 0539 552 69 01 Nolu ihbar hattımızdan bizlere ulaşmaları ile birlikte sorunlarının çözülmesine yardımcı olunacaktır” şeklinde konuştu.

Şehir içi cadde ve sokaklar başta olmak üzere kapalı mahalle yollarında çalışmalar aralıksız devam ediyor.