Çaldıran'da karla mücadele çalışması

Van'ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, etkisini kaybeden yağışların ardından çarşı merkezindeki karları iş makinelerinin yardımıyla toplayarak ilçe dışına taşıyor.

İlçe etkili olan kar yağışının çarşı merkezinde insan ve araç trafiğini olumsuz etkilememesi için belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, karları temizleyerek ilçe dışına kamyonlarla taşırken, buzlanmaya karşı da tuzlanma çalışmalarını yürütüyor. Çaldıranın merkezinden D-975 uluslar arası karayolunun geçtiğini ve bu nedenle trafiğin yoğun olduğunu ifade eden İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Ülkemizde olduğu gibi Çaldıran'da da bu yıl yoğun bir şekilde kar yağışı yaşandı. Vatandaşlarımızın sorun yaşamamaları için ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyorlar. Ancak ilçe merkezimiz D-975 uluslar arası karayolu üzerinde kurulmuş olması sebebiyle trafiğin yoğun yaşandığı bir yerdir. Ekiplerimiz yağan karları temizleyerek ilçe merkezi dışına taşıyor. İlçemizde hava sıcaklığının eksi 30 ile 46 dereceler arasında yaşanması ile birlikte yollarda aşırı buzlanmalar ve saçaklarda buz sarkıtlarının oluşmasına sebep oluyor. İlçemizde araç ve yaya trafiğinin aksamaması için karların temizlenmesinin ardından tuzlama çalışmaları ve saçaklarda bulunan buz sarkıtlarının temizlenmesi düzenli olarak yapılıyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı oluşturduğumuz 0539 552 69 01 numaralı acil Whatsapp hattımız da gece gündüz hizmet vermektedir. Acil durumlarda vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız. Bu yıl da vatandaşlarımız herhangi olumsuz bir sorun yaşamadılar, yaşamayacaklar inşallah. Bu hem vatandaşımızı hem de bizleri mutlu ediyor” dedi.