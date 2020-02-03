Çaldıran'da karla mücadele çalışması

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Çaldıran Belediye Başkanlığı karla mücadele ekipleri de çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi 40 derecelere kadar düştüğü ilçede çalışmalarını yürüten karla mücadele ekipleri, eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul bahçelerindeki karları da temizledi.

Amaçlarının halkın rahat ulaşım sağlamasına katkı sunmak olduğunu belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Ülkemizin doğusunda etkili olan kar yağışı, ilçemizi de etkisi altına almış bulunmaktadır. İlçemiz, Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biridir. Belediyemizin karla mücadele ekipleri, hava sıcaklığının eksi 40 derecelere kadar düştüğü bölgede karla mücadele çalışmalarını yürütmektedir. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerimizde bulunan mahalle yollarımızın ulaşıma açılması ile birlikte olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Yarıyıl tatilinin bitmesi ile birlikte ilçemizde bulunan tüm okullarımızın önündeki cadde ve bahçelerindeki kar temizleme çalışmalarımızı tamamlayarak öğretmen ve öğrencilerimizin rahat etmelerine katkıda bulunduk. Karla mücadele çalışmalarımız gece gündüz aralıksız devem etmektedir" şeklinde konuştu.