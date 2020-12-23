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Çaldıran'da karla mücadele çalışması

Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kar kalınlığı 40 santimetreyi geçerken, kapanan yolların açılması için de belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kar kalınlığı 40 santimetreyi geçerken, kapanan yolların açılması için de belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız yürütüyor.


Çaldıran'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çaldıran ilçesinde yer yer 40 santimetreyi geçen kar kalınlığı, beraberinde ulaşımı da aksatıyor. Dün geceden beri etkili olan kar yağışından dolayı kapanan mahalle yollarının açılabilmesi için Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bir yandan yol açma çalışmalarını yürüten ekipler, diğer yandan hasta kurtarma ve diyaliz hastalarını hastaneye ulaştırmak için kara saplanan ambulans ve yolcu araçlarının kurtarılmasında yoğun çaba sarf ediyor. Yoğun geçen kış mevsiminde halkın ulaşımda sorun yaşamaması için karla mücadelede kriz masası oluşturduklarını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde mevsimin ilk karı yağdı. Dün geceden beri aralıksız yağan kar yağışı yer yer 40 santimetreyi geçti. Yağan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilemekle birlikte halkımızın ulaşımda sorun yaşamaması için karla mücadele ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız yürütmektedir. Karla mücadele ekiplerimiz bir yandan merkez ve kırsal mahallelerde yol açma çalışmalarını yürütürken, diğer yandan hasta kurtarma ve diyaliz hastalarını hastaneye ulaştırmak için kara saplanan ambulans ve yolcu araçlarının kurtarılmasında yoğun çaba sarf ediyor. Ulaşımın yoğun şekilde yaşandığı çarşı merkezindeki kaldırımlarda kar küreme çalışmalarımız aralıksız devam ederken buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Etkili olan yoğun kar yağışından dolayı sorun yaşayan vatandaşlarımızın 05331310906 numaralı Whatsapp hattından bizlere ulaşarak yardım talebinden bulunabilirler. Çaldıran Belediyesi olarak vatandaşlarımızın rahat edebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

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