Çaldıran'da karla mücadele çalışması

Van'ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, kar yağışının ardından yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, gecenin geç saatlerine kadar sahada çalışan görevi başındaki karla mücadele ekiplerini ziyaret etti. Kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şefik Ensari, özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Yoğun kar yağışından dolayı ana arterleri sürekli açık tutmaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, yağış sonrasında buzlanma olan yerlerde gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Ayrıca yol açma çalışmalarında, ağır ve tedavi gören hastalara öncelik tanındığını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için de karla mücadele ekiplerinin 7/24 çalıştıklarını söyledi.