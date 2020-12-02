Çaldıran'da karla mücadele için kriz masası kuruldu

Van'ın Çaldıran Belediyesi, kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklar için kriz masası kurdu.

Çaldıran Belediye Başkanlığınca kış mevsiminde olası kar yağışı ve olaylara karşı "Kriz masası" kuruldu. Yoğun kar yağıyı ve hava sıcaklığının eksi 46 dereceye kadar düştüğü ilçede kriz masası oluşturuldu. Araç filosunu hazır beklettiren belediye, karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Çaldıran Belediyesi, Karayolları 115 Şube Şefliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Karla Mücadele İlçe Şefliği ile yapılan toplantı sonrasında oluşturulan kriz masası hazırlıklarını tamamladı. Geçen kış mevsiminde de karla mücadele için kurdukları kriz masasında başarıyı elde ederek kış boyunca hiçbir zaman vatandaşların sorun yaşamadıklarını ifade eden Çaldıran Belediye Başkan Şefik Ensari, "Çaldıran ilçemiz 2050 rakımla Doğu Anadolu Bölgesinin en soğuk yerlerinden biridir. Hava sıcaklığının eksi 40 ila 46 derecelerin yaşandığı, yer yer kar kalınlığının iki metreyi bulduğu bir yerleşim yerimizdir. Karın yağmasını beklediğimiz bu ayda vatandaşlarımızın daha rahat etmeleri için Çaldıran Belediyesi, Karayolları 115 Şube Şefliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Karla Mücadele İlçe Şefliği ile yapılan toplantı sonrasında karla mücadelede ekibini tüm ekipmanlarıyla hazır hale getirdik. Geçen kış mevsiminde de aynı şekilde kriz masası oluşturduk ve karla mücadelede başarılı olduk. Özellikle kırsal mahallelerimizde ve rakımı yüksek yerleşim yerlerimizde bulunan vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadılar. Bu yıl da aynı şekilde ilçemizi bir kaç bölgeye ayırarak her bölge için teknik personellerimizi görevlendirdik. Yaşanabilecek kar yağışlarında kapanacak yolların anında açılması sağlanacaktır. Belediyemiz yollarda buzlanmaya karşı kullanılmak üzere gerekli tuz ihtiyacını alarak 2 adet greyder, 7 kepçe, 2 adet loder, 1 adet kar küreme aracı ve 5 kamyondan oluşan filomuzu kurduk. İhtiyaçlar doğrultusunda ek araçlar kiralanarak ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın rahat bir kışı geçirmelerine katkı sunacağız" dedi.