Çaldıran'da karne dağıtımı

Van'ın Çaldıran ilçesindeki 122 okulda eğitim öğretim gören yaklaşık 20 bin öğrenci, karnelerini alarak 15 günlük tatile çıktılar.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hafza Hatun Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atay, kurum amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Kaymakam Dundar, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamladıklarını belirterek, “İlçemizin genelindeki başarı düzeyimiz, beklentilerimizin üstedir. Bu da eğitim öğretime büyük katkıları olan öğretmen ve öğrencilerimizin emekleri ile olmuştur. Çaldıran Kaymakamlığı ve belediyesi olarak her zaman öğretmen ve öğrencilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Hiçbir başarı emeksiz olamaz” dedi.

Karnelerinde zayıfları bulunan öğrencilere ve velilere de seslenen Tekin Dundar, “Canınızı sıkmayın, yarıyıl tatilinde hem tatilinizi yapın hem de defter ve kitaplarınızı karıştırın. İnsanoğlunun başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Kırık notlarınızı düzelteceğinizden eminim. Yeter ki azimli olun. Sizlere ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.

Kaymakam Dundar ve beraberindekiler, öğrencilere karneleriyle birlikte kırtasiye seti hediye ettiler.