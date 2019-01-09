Çaldıran'da kayak sezonu açıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından geçen yıl yapılan termal kayak merkezinde de sezon açıldı.

Çaldıran Belediyesi tarafından geçen yıl Ayrancılar mevkiinde hizmete açılan termal kayak merkezi, sezonu açar açmaz kayak severlerden büyük ilgi gördü. Türkiye'de termal ve kayak merkezinin bir arada bulunduğu tek kayak merkezinin Çaldıran'da olduğunu ifade eden İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Çaldıran, doğal kar ortamında kayak yapılabilecek ender yerlerinden biridir. Van'da bulunan Abalı Kayak Merkezi ile yarışabilecek termal kayak merkezimizi kurduk. Geçen yıl binlerce kayak sever vatandaşımız buraya gelerek kayak keyfi yaptı. En önemlisi, dünyada bile enderi az bulunan termal ve kayak merkezinin bir arada bulunduğu kayak merkezimizde termal tesislerin yapılması çalışmaları devam etmektedir. İnşallah kayak merkezimizin bulunduğu bölgedeki şifalı kaynak sularının da hayata geçmesi ile birlikte termal kayak merkezimiz daha da cazip hale gelecek. Gerek başka il ve ilçelerden gelerek hem şifalı sulardan faydalanabilecek hem de kayak keyfini yaşayabileceklerdir. Burada ayrıca kısa bir zaman içerisinde buz pateni sahamızı da tamamlayarak hizmete sunmayı planlıyoruz. Kayak merkezimiz hafta içinde belediyemize ait araçlarla taşınarak kayak hocaları tarafından öğrencilerimize eğitimler verilmektedir. Yaptığımız bu hizmet hem il ve ilçemizin tanıtımına katkı sunacak hem de ilçe ekonomisine katma değer sağlayacaktır. Geçen yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde bu yıl daha çok kayak severin gelerek güzel zaman geçirmelerini bekliyoruz. İnşallah önümüzde haftalar içinde termal kayak merkezimizin de bulunduğu alanda kar festivali düzenleyerek, kayak severlerin daha da güzel zaman geçirmelerini sağlayacağız” dedi.