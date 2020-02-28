Çaldıran'da korona virüs eğitimi

Van'ın Çaldıran İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından korona virüsü (Covid-19) hakkında bilgilendirme eğitimleri yapılıyor.

Çin'de başlayıp dünyanın bir çok ülkesine yayılan korona virüsü (Covid-19) hakkında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Çaldıran'da verilen eğitim kurslarıyla tüm kamu kurumlarında çalışan personeller bilinçlediriliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Covid-19) hastalığının komşu İran'da ortaya çıkması ile birlikte Van'da bilgilendirme seminerleri verilmeye başlanıldı. Çaldıran İlçe Sağlık Müdürlüğü, ilçede tedbir amaçlı gerçekleştirilen bilgilendirme ve eğitim toplantısına memurlar, kurum amirleri, okul müdür ve idarecileri katıldı. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen bilgilendirme eğitim toplantısında konuşan İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan eğitim birimi sorumlusu Sibel Akgül ve Bulaşıcı Hastalıklar sorumlusu Eylül Yekid, ”Çinden çıkarak dünyayı saran korona virüsü (Covid-19) zoonotik bir virüstür. Ülkemizde henüz bu virüsü taşıyan bir bulguya rastlanmamakla birlikte virüs ‘mers' ve ‘sars' virüs ailesinden gelmektedir. Halk arasında korona virüsü Covid-19 olarak adlandırılıyor. İranda Covid-19 hastalığına yakalananlar ve bu hastalıktan ölenler olması ülkemizde de bu hastalığa karşı tedbir alıp halkın bilinçlendirilmesini gerekli kılmıştır. Virüsten korunmanın en önemli yolu kişisel hijyene ve el hijyenine dikkat ederek gerektiğinde maske kullanılması önerilmektedir. Gün içinde sık sık eller sabun kullanılarak yıkanmalıdır. Kalabalık ortamlarda gerekli haller dışında bulunmamalı, odalar sık sık havalandırılmalıdır. Hastaların ya da hastalıktan korunmak isteyen bireylerin cerrahi maske, sağlık personellerinin ise N95 maskesi FFP2 ve FFP3 özelliğinde olması gerekmektedir. Özellikle el hijyenine dikkat edilmesi gerekmekle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirecek yiyecekler tüketilmesi sağlıklı beslenilmesi faydalı olacaktır. Sebze ve meyveler iyice yıkanmasına dikkat edilmesi önemli konulardan biridir. Yemeklerin iyice pişirilmesi ve günlük giyilen kıyafetlerin 60-90 derecede yıkanmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Risk grubu taşıyan 60 yas üstü ya da kronik rahatsızlıkları bulunan hastalar ve bağışıklık sistemleri zayıf olan bireyler risk grubuna girebilmekteler. Her ateş ve öksürüğün virüsü taşıdığı anlama gelmese de bu tür kişi yada kişilerin önlem amaçlı en yakın sağlık kuruluşa gitmesinde yarar görülmektedir” dedi.

Yapılan bilgilendirme eğitim toplantıları emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, hudut sınır karakolları, müftülük, sosyal hizmetler müdürlüğü, ADEM, milli eğitim müdürlüğü, okul yöneticileri, kaymakamlık, belediyeye bağlı personellere yönelik yapıldı.