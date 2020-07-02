İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaldıran'da korona virüs nedeniyle banka şubesi kapatıldı

Van’ın Çaldıran ilçesindeki bir banka şubesi korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesindeki bir banka şubesi korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.


Çaldıran ilçesinde banka çalışanlarından birinin rahatsızlanması sonucunda yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine şube tedbir amaçlı pazartesi gününe kadar kapatıldı. Alınan karar neticesinde kapalı olan banka şubesine sabah saatlerinde gelen vatandaşlardan bazıları ATM'lerden ihtiyaçlarını giderirken bazıları ise bankadan işlem yapamadan geri döndü.


Banka şubesinde dezenfektan çalışmalarının yapıldığını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde bulunan tek devlet bankamızda çalışan bir kardeşimizin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tedbir amaçlı bankamız pazartesi gününe kadar çalışmalarına ara vermiş bulunmaktadır. Belediyemiz ekiplerince bankamızda dezenfektan çalışmalarını tamamladık. Pazartesi inşallah çalışmalarına devam edecek. İlçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında rutin olarak dezenfektan çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.