İhlas Haber Ajansı

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Çaldıran'da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Van’ın Çaldıran ilçesinde, belediye, polis, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Mal Müdürlüğü ekipleri tarafından büyük marketlerde denetim yapıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde, belediye, polis, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Mal Müdürlüğü ekipleri tarafından büyük marketlerde denetim yapıldı.


Çaldıran ilçesinde marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile birlikte polis, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Mal Müdürlüğü ekipleri tarafından büyük marketlerde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde gıda ürünlerinin satıldığı büyük marketlerde: raf ve kasa fiyatına yönelik uyum denetimiyle birlikte ürünlerin son kullanım tarihleri, ürün ambalajları ve genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı da kontrol edildi.

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