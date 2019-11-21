İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaldıran'da odunluk yangını korkuttu

Van’ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen odunluk yangını mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen odunluk yangını mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Çaldıran içesinde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri, 1 araç 4 personelle olay yerine sevk edilerek yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan ve ölen yada yaralananın olmadığı yangın, yan taraftaki evlere sıçramadan 3 saatlik çalışma sonunu tamamen söndürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.