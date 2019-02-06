Çaldıran'da, “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” etkinliği

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı başlatılan kampanya kapsamında Van'ın Çaldıran ilçesinde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlattığı etkinlik, tüm Türkiye'de olduğu gibi Çaldıran'da da uygulandı. Vanyolu Caddesi üzerinde bulunan İmam Hatip Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen trafik uygulamasında hem sürücüler, hem de yayalar Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar tarafından yeni yasal düzenleme hakkında uygulamalar gerçekleştirilerek bilgilendirildi. Uygulamaya Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, 6.Hudut Tugayı Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, kamu kurum amirleri halk şoförler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, "Yapılan düzenleme ile yaya öncelikli trafik anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak ve yollarda giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken araçların yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş haklarının yayalara verilmesinin zorunlu hale getirilmesi çok isabetli olmuştur. Yapılan bu düzenleme ile birlikte trafik kazalarındaki ölümlerde önemli bir oranda düşüş yaşanmasını umut ediyoruz. Özellikle okulların bulunduğu ve merkezi trafik yoğunluğunun yaşandığı yerlerde bu uygulamanın yapılması yayalar için önemli neticeler elde edecek. Bizlerde tüm kamu kurum amirlerimiz ile birlikte vatandaş, araç sahipleri ile bir birlikte uygulamalı olarak ilçemizde yaşadık “dedi.

Araçları durdurarak sürücülere konu hakkında bilgiler veren Kaymakam Dundar, seviş şoförleri ve öğrencilere broşürler dağıttı.