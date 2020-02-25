Çaldıran'da sokak köpekleri barınakta besleniyor

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığınca ilçede bulunan başıboş hayvanları toplayarak barınakta besliyor.

Çaldıran Belediyesi insan sağlığını olumsuz etkileyecek her türlü tehdidi önlemek amacıyla sokak köpeklerini topladıktan sonra gerekli aşılarını yaparak hayvan barınağında koruma altına alınıyor. Belediyenin yaptırdığı hayvan koruma barınağına getiren sokak hayvanları kısırlaştırmanın yanı sıra iç ve dış parazit, kuduz, bronchine ve diğer aşılarak yaptırılarak küpelenerek koruma altına alınıyor. Hasta hayvanların gerekli tedavilerinin de yapıldığını belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ”İlçemizde bulunan başıboş hayvanların ve olası olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı başıboş hayvanları toplayarak gerekli aşılarının ve tedavilerinin ardından belediyemize ait hayvan barınağından koruma altına alınıyor. İlçemizde çalışmaları devam eden sokak köpekleri 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve yönetmenliği gereği işlem yapılmaktadır. Yaptığımız bu çalışma ile birlikte kuduz ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi temel hedefimizdir. Toplanan sokak hayvanlarını belediyemiz veteriner hekimimiz gözetimin de gerekli aşıların yapılması ve küpelenmesinin ardından belediyemizin yaptırmış olduğumuz hayvan barınağında koruma altına alınmaktadır. Hasta yada ilçemizde tedavisini gerçekleştiremediğimiz sokak hayvanlarını Van'da bulunan hayvan koruma merkezlerine göndererek burada gerekli tedavileri yapılmaktadır. Amacımız ilçemizde bulunan başıboş sokak hayvanlarının koruma altına alınması hem de sokak hayvanlarından insanlarımızın olası hastalıkların önüne geçebilmek halkımızın sokak hayvanlarından olumsuz etkilenmemelerini sağlamaktır” dedi.