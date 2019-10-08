Çaldıran'da spor kompleksi için yer tahsisi yapıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde yapılacak olan spor kompleksi için yer tahsisi yapıldı.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin Ankara ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile yaptığı görüşme sonrası ilçeye yapılması kararlaştırılan beş spor tesisinin yapılması kararlaştırılmıştı. Bakan Kasapoğlu'nun talimatı ile Spor Toto Başkanlığıyla Çaldıran Belediyesi arasında yapılan sözleşmenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan hazine arazisinin devri yapıldı. Çaldıran'ı sportif alanlarda örnek bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Ensari, “Çaldıran hızla gelişmekte olan bir ilçemizdir. Bu gelişmişliği fırsata çevirerek Van'da örnek bir ilçe haline getirmeyi planlıyoruz. Yaptığımız girişimler sonucu ilçemize bir adet kapalı havuz ile birlikte bir halı ve üç adet basket sahasını kazandırdık. İlçemizde Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde yaklaşık 50 bin metrekarelik hazineye ait bir alanı tahsis ederek, burada çok amaçlı spor tesisi kurmayı planlıyoruz. Bu alan da yapılacak olan beş spor tesisini yaklaşık 5 bin metrekarelik alan üzerinde kurmayı planlıyoruz. İlçemizde yapılacak tüm sportif alanların bir yerde yapılmasını planlıyoruz. Düşündüğümüz projelerimizin hayata geçmesiyle birlikte ilçemizdeki gençlerimiz sportif alanlarda zamanlarını burada geçirerek yeteneklerini geliştirecekler. İlçemizde yapmayı planladığımız hizmetlerle birlikte sportif alanları da geliştirerek ilçemizi Van'da örnek ilçeler arasına taşımayı hedefliyoruz. İlçemizde bulunan termal kayak merkezi ile birlikte bu yapılacak sportif alanlarla beraber hem ekonomiye katma değer sağlayacak hem de ilçemizi sportif cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.