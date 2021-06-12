Çaldıran'da tarımsal arazilerde stabilize yol çalışmaları aralıksız sürüyor

Van'ın Çaldıran Belediyesi, tarımsal arazilerde ulaşımın daha rahat sağlanması için başlattığı stabilize yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezi ve kırsal kesimlerdeki tarımsal arazilere, ulaşımın daha kolay sağlanması için başlatılan stabilize yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Daha önce yolu olmayan ekili arazilere ulaşma noktasında başlatılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçenin kalkınmasında ve gelişimin de çiftçinin büyük rol oynadığını söyledi. Başkan Ensari, “İlçemizin en büyük geçim kaynakları hayvancılık ve tarımdır. Bu kapsamda tarımsal arazilere ulaşımın daha rahat sağlanması için stabilize yollar yapıyoruz” dedi.

Çaldıran Belediyesi'nin tarımsal alanlarda değişik ürünlerin elde edilmesi konusunda çiftçilere öncülük ettiğini vurgulayan Ensari, “Daha farklı ürünlerin elde edilmesi ile daha güzel sonuçlar elde ettik. Yaptığımız stabilize yol çalışmaları ile birlikte çiftçilerimiz ekili arazilerine daha kolay ulaşarak, çalışmalarını yürütebileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yolları yapılan çiftçiler ise daha önce ulaşımda sorunlar yaşadıklarını dile getirerek, “Ekili arazilerimizin yollarının yapılması, çalışmalarımızı daha rahat ve zamanında yapma fırsatını verdi. Bizler bu manada desteğini bizlerden esirgemeyen başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştular.