Çaldıran'da temizlik ve yol onarım çalışması

Van'ın Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri temizlik hizmetinin yanında bozulmuş mahalle yollarını da onarıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, temizlik hizmetinin yanında kırsal mahallelerde bozulan yolların onarımını da yapıyor. Açıklamalarda bulunan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, amaçlarının kırsal mahallelerde halkın mağdur olmasının önüne geçmek olduğunu belirterek, “Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız yürütmektedir. Özellikle kırsal mahallelerde yağan yağmur ve ufak çaplı sel akıntılarından dolayı bozulan yolların yapımına da katkı sunmaktadır. Amacımız halkımızın mağdur olmamasıdır. Temizlik hizmetlerindeki ekiplerimiz gittikleri kırsal mahallelerde yaptıkları temizlik hizmeti esnasında mahalle içi ve mahalle aralarında bozulan yolları da onararak gerekli yerlere koruge borular döşeyerek halkımızın mağduriyetini gidermekteler. Bizim tek amacımız vardır, halkımıza hizmetlerin zamanında ulaşmasıdır” dedi.

Mahalle sakinleri ise temizlik hizmeti esnasında yağmur sularından dolayı bozulan yollarının yapıldığını belirterek, “İki iş bir anda yapılmaktadır. Belediye çalışanlarının o anda mevcut iş makineleri ile sorunumuzu gidermeleri takdire şayandır” dediler.