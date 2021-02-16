Çaldıran'da terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir araya gelen yüzlerce kişi, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından silahsız 13 güvenlik görevlisinin şehit edilmesini protesto etti.

Çaldıran Belediyesi önünde toplanan ve aralarında AK Parti İlçe Teşkilatı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve esnafın bulunduğu yüzlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla ‘kahrolsun PKK', ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. Kalabalık adına bir açıklama yapan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, eli kanlı terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde kaçırdığı 13 vatandaşı vahşice katlettiğini belirterek, “Bu acı hepimizi derinden yaralamıştır. Katliamın duyulmasından sonra milletimiz tek yürek olup kanlı vahşeti lanetledi. Bu kanlı vahşete sessiz kalan herkes bilmelidir ki bu kanlı cinayete ortaktır. Ne yazık ki kanlı terör örgütü, yıllardan beri göz kırpmadan, çoluk çocuk demeden böyle katliamlar yapmaktadır. Yaşanan bu son vahşet, hain terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Birçok ülke haklı davamızda yanımızda olup, kanlı örgütün yaptığı katliamı lanetlemesine rağmen ülke içinde teröre destek veren hainler katliama sessiz kalmışlardır. Bundan hiç şüphemiz yok. Türk Silahlı Kuvvetleri katliamı yapan teröristlere en ağır karşılığı vermiştir vermeye de devam edecektir. Bugüne kadar vatanları uğruna hiç çekinmeden can veren bütün şehitlerimizi minnetle anarken, Gara bölgesinde yaşanan katliamı şiddetli kınıyorum. Şehit olan 13 vatandaşımızı Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun, aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Toplanan yüzlerce kişi, şehitler için dua ettikten sonra Azerbaycan Caddesi'nde yürüyerek yaşanan vahşeti lanetledi.