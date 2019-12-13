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Çaldıran'da trafik kazası: 1 yaralı

Van’ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazit karayolu üzerinde meydana geldi. Kapalı kasa bir kamyonetin kaza yaptığı ihbarını jandarma, 112 Sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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