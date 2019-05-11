Çaldıran'da TUBİTAK 4006 bilim fuarı düzenlendi

Van'ın Çaldıran ilçesinde Hafsa Hatun Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda TUBİTAK 4006 bilim fuarı düzenlendi.

Hafsa Hatun Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda TUBİTAK 4006 bilim fuarı dolayısıyla düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, proje hazırlayan öğrenciler ile birlikte fuarın açılış kurdelesini kesti. İlçede tek yatılı kız bölge ortaokulu olan Hafsa Hatun Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda 5 öğretmenin organize ettiği TUBİTAK 4006 bilim fuarın da 25 öğrenci Fen, Matematik, İngilizce, Bilişim Sosyal alanlarında toplam 12 proje sergilendi.

Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, ”İlçemizin tek kız yatılı bölge ortaokulu olan Hafsa Hatun Ortaokulumuza TUBİTAK 4006 Bilim fuarın da 25 öğrencimiz toplam 12 proje geliştirerek sergilemiş bulunuyorlar. İlçemiz de yapılan bilim fuarlarında sergilenen projelere bakıldığında öğrencilerimizin projeleri gelecek vaad eder duruma gelmiştir. İlçemiz deki öğrencilerimiz birçok dalda ilimizi temsil ederek birçok yarışmalara katılmıştır. Buda eğitim ve öğretime yaptığımız yatırımların karşılığıdır. Bu bizleri çok mutlu ediyor. İlçemiz de eğitim de daha da başka başarıları elde etmek için çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, ”Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin hazırlamış oldukları projeleri izlemeyip sunumlarını dinlemek bizleri heyecanlandırdı. İlçemizde son iki yılda Çaldıran Kaymakamlığının eğitme vermiş oldukları destekler sonucunda öğrencilerimiz birçok başarılara imza attılar. Öğrencilerimizin projeleri gelecek vaad eden buluşlardır. İnşallah bu başarılarına Çaldıran Belediyesi olarak bizler de elimizden gelebilecek katkıları sunarak öğrencilerimizin başarılarına başarı katma noktasın destek olmaya çalışacağız. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi. Program projelerin sunumlarının ardından sona erdi.