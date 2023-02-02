Çaldıran'da yaban hayvanları için sulak alanlara yem bırakıldı

Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, "2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü" dolayısıyla yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Türkiye'nin en soğuk ilçesi olan Çaldıran'da "2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü" dolayısıyla yapılan etkinlikte, yaban hayvanlarına yem bırakılırken, aynı zamanda kuş gözlemi de yapıldı. Etkinliğe Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Bakıcı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Yalvaç, ilçe kurum amirleri ile personeller katıldı. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Bakıcı, etkinliğe katılan İlçe Kaymakamı Türker ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yalvaç'a teşekkür etti.