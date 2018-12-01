Çaldıran'da yol çalışmaları tamamlandı

Van'ın Çaldıran Belediyesince 51 noktada yürütülen 705 bin 904 metrekare bordürlü kilitli parke taşı yol çalışması tamamlandı.

Çaldıran Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünce 46 farklı noktada yürütülen çalışmalar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Tendürek Dağı etekleri ile İran sınırına yakın bölgelere kadar ulaşılarak burada ikamet eden vatandaşların ulaşımına katkı sağlayan Çaldıran Belediye Başkanlığı ekipleri, altyapı ve aplikasyon çalışmalarının ardından merkez ve kırsal mahallelerde toplam 51 farklı noktada yol çalışması yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. İlçede iki yılda diğer hizmetlerde olduğu gibi yol yapımında da devrim niteliğinde hizmetlerin gerçekleştiğini belirten Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Çaldıran ilçemiz geçen yıl olmak üzere bu yıl da tarihine yakışır anlamda hizmetlerle tanıştı. Bunlardan biri bordürlü kilitli parke taşı yol çalışmasıdır. İlçemizin birçok yerinde yıllar öncesinde kullanılmaya uygun olmayan stabilize ve toprak yollar kullanılmaktaydı. Ancak bu yollar da zaman aşımına uğrayarak kullanılamaz hale gelmişti” dedi.

705 bin 904 metrekare bordürlü kilitli parke taşı döşendi

Tekin Dundar, göreve gelir gelmez mahalle ziyaretlerinde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek, ne tür ihtiyaçlarının olduğu ile ilgili istişarelerde bulunduklarını hatırlatarak, “İlçemizde her anlamda geri kalmıştı, ancak ulaşım bunlardan en önemlisiydi. Özellikle kırsal mahallelerimiz hizmetlerden çok yoksun kalmışlardı. Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı aplikasyonların ardından Gülderen, Erginler, Güngören, Kavutlu, Çoraklı, Han, Ayrancılar Dere mezrası, Yassıtepe, Toprakseven, Aşağı Kuyucak, Hangediği, Oruçlu, Gülizar, Kurtoğlan, Aşağı Gülderen, Burçakalan, Bezirhane, İncealan, Başeğmez, Umuttepe, Sungur, Yeniyaka, İsmailbaba, Demircik, Kaşım, Saço mezrası, Yukarı Çanak, Temrelli, Yaşkütük mahallelerimizde ve okul, cami ve taziye evlerinin önleri dahil olmak üzere toplam 705 bin 904 metrekare bordürlü kilitli parke taşı yol çalışmasını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunarak vatandaşlarımızın yol çilesine son verdik. Bizler yaptığımız her hizmeti ilçemize geçici hizmet olarak değil, kalıcı ve gelecek nesillerin bile faydalanabileceği hizmetler olarak hayata geçirdik. İran sınırı ile Tendürek Dağı eteklerinde bulunan mahallelerimizde bile bu hizmetimizi götürdük. Şimdi mevsim şartlarından dolayı yol yapım çalışmalarımız sonlandı. Hizmetin ulaşılmadığı hiçbir mahallemiz bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

İlçede yapılan hizmetleri değerlendiren muhtar ve mahalle sakinleri ise, Çaldıran tarihinde ilk defa böyle hizmetlerle tanıştıklarını belirterek, “İlçede sadece yol değil, diğer hizmetlerde de büyük projeler gerçekleşti. Artık eski kullanılamayan topraktan yapılmış yolların yerine kilitli parke taşlı yolları kullanıyoruz. Emeği geçenlere duacı olacağız. Temennimiz bundan sonra da bu hizmetlerin devamının gelmesidir. Allah kaymakamımızdan razı olsun” şeklinde konuştular.