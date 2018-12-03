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Çaldıran'da yol çalışması tamamlandı

Van Büyükşehir Belediyesi, Çaldıran ilçesinde kendi iş gücü ile yaptığı yol, reglaj, yama ve kanal açma çalışmalarını tamamladı.


Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerdeki yol çalışmalarını bir bir tamamlıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 43 kilometre sıcak asfalt çalışması yapılan Çaldıran ilçesinde, bu yıl ise 41 kilometre yol çalışması yapıldı.


Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından Türkiye'nin en soğuk ilçesi olarak bilinen Çaldıran'da 41 kilometre stabilize yol, 34 kilometre yol genişletme ve 68 kilometre yama çalışması, 132 kilometre arazi yolu, 202 kilometre reglaj, kanal açma, şarampol açma ile 120 metrelik koriger boru çalışması yapıldı.

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