Çaldıran'da yol yapım çalışması

Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından Demirci Mahallesi'ne yapılan bordürlü kilitli parke taşlı yol çalışması aralıksız devam ediyor.

Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan yol hizmeti aralıksız devam ederken, kırsal mahalle olan Demirci Mahallesi'nde de çalışmalara start verildi. 5 bin 300 metrekare bordürlü kilitli parke çalışmasının yapıldığı mahallede, kar yağışı başlamadan tamamlamayı hedeflediklerini belirten Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçemizde başlattığımız yol yapım seferberliği aralıksız devam etmektedir. İlçemizin farklı 41 noktasında bordürlü kilitli parke taşlı yol yapım çalışmalarımız devam ederken, birçok kırsal ve merkez mahallelerimizin yol sorununu da ortadan kaldırdık. Yaz sezonu boyunca aralıksız devam eden çalışmalarımız sonucunda tüm merkez ve birçok kırsal mahallemizin yol sorununu tamamen ortadan kaldırdık. Birçok mahallemizi ilk defa kilitli parke taşlı yollarla tanıştırma fırsatı bizlere nasip oldu. Bunlardan kilitli parke taşı yol yapımı devam eden Demirci Mahallemize de bu hizmet ilk defa yapılmaktadır. Burada 5 bin 300 metrekare bordürlü kilitli parke taşlı yol çalışması yapımına başladık. Çok kısa zaman içerisinde buradaki yol yapımını da tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız inşallah” dedi.

İlk defa bordürlü kilitli parke taşlı yola kavuşacaklarından dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri ise, “Hayalimizdeki hizmete kavuştuk. Allah kaymakamımızdan razı olsun” ifadelerini kullandılar.