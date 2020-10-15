Çaldıran'daki 150 hane altyapıya kavuşuyor

Kışla Mahallesi'nde belediye ekiplerince yapılan aplikasyon çalışmalarının ardından 150 hanenin kullanabileceği kanalizasyon çalışmalarına başlandı. Hedeflerinin ilçe merkezinde altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde her vatandaşımız altyapı hizmetinden faydalanamıyor. Belediye olarak hedefimiz her vatandaşımızın eşit şekilde hizmetlerden faydalanmasını sağlamaktır. İlçemiz Kışla Mahallesi Anıt Park civarında bulunan 150 hanemizde altyapı bulunmamaktaydı. Burada ikamet eden vatandaşlarımız sorun yaşamaktaydılar. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün yaptığı aplikasyon çalışmalarının ardından VASKİ altyapı çalışmalarına başladı. Kış mevsimine girmeden kısa sürede tamamlanacak çalışma ile birlikte 150 hanemizin kanalizasyon sorununu tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız hizmetlerin en güzeline layıktır. Hizmetlerimizi halkımızla yaptığımız istişareler ve ihtiyaçları doğrultusunda yaparak hayır dualarını almaya çalışıyoruz” dedi.