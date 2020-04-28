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Çaldıran'daki mahallede karantina sona erdi

Van’ın Çaldıran ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Zülfübulak Mahallesi’nde uygulanan karantina sona erdi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Zülfübulak Mahallesi'nde uygulanan karantina sona erdi.


İstanbul'dan Van'a gelen Bahattin Gülçınar, Çaldıran ilçesine bağlı Zülfübulak Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına geçti. Bir süre sonra korona virüs testi pozitif çıkan Bahattin Gülçınar tedavi altına alınırken, filyasyon çalışmaları kapsamında ailenin diğer fertleri de takibe alındı. Yapılan testlerde aynı aileden 13 kişinin daha korona virüs testi pozitif çıkması üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Zülfübulak Mahallesi karantinaya alınmıştı. Gülçınar ailesi tedavilerinin yapılmasıyla taburcu olurken, mahallede uygulanan karantina da sona erdirildi.

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