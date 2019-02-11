Çaldıranlı çocuklar buz pateni öğreniyor

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılan buz pateni sahasında eğitim gören öğrenciler, ilçenin adını katılacakları yarışmalarda duyurmak istiyor.

Çaldıran Belediyesince Ayrancılar mevkiindeki Termal Kayak Merkezi yanında yaptırılan sahada, öğrenciler buz pateni öğreniyor. Hava sıcaklığının eksi 40 dereceleri bulmasını fırsata çeviren belediye başkanlığı, yaptırdığı buz pateni sahasında yaşları 12 ile 13 arasında değişen 19 kişilik bir buz pateni takımı oluşturarak çalışmalarına başladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Türkiye'nin birçok yerinde yapılan bu sporun Çaldıran'daki çocuklar tarafından da yapılması gerektiğini düşündüklerini belirterek, “Buz pateni sahasının Çaldıran'da olması için hava şartlarımız uygundu. Bunu fırsata çevirerek ilçemizde buz pateni sahasını kurduk. Ayrancılar mevkiinde Termal Kayak Merkezimizin yanında doğal 250 metrekare alanda buz pateni sahasını kurduk. Hava sıcaklığının eksi derecede bulunduğu ilçemizde, yaptığımız havuz alanına kademe kademe su dökerek buz pateni sahamızı yaptık. Burada 19 öğrencimiz paten eğitimini eğitmenlerimiz eşliğinde öğreniyorlar. Bu öğrencilerimizden oluşturduğumuz takım, büyük başarı ve özveri ile çalışmalarını devam etmektedir. Buradan, ileriki yıllarda ülkemiz ve ilimizde düzenlenebilecek yarışmalara katılabilecekler. İlçemiz hizmetler konusunda bakir bir yerdir. Sadece hizmet etmek isteyen ellerin dokunuşuna ihtiyacı vardı. İlçemiz kayak merkezi haline geldiği gibi buz pateni merkezi haline de gelebilir. Dünyanın birçok yerinde hava sıcaklığı eksi 40'larda yaşanmaktadır. Tıpkı ilçemizde olduğu gibi oralarda da sosyal yaşam alanları bulunmaktadır. Azim ve özveriyle hizmet etmek için insanların çabasının olması yeterlidir. İlçemizde bulunan termal suları da değerlendirerek, termal otel yanında kayak merkezi ve buz pateni sahasının bulunduğu tek yer sadece Çaldıran'dır. Amacımız hizmet ile birlikte ilçemizin ülke ve dünyaya tanıtımını yaparak, ekonomisine katma değer sağlamaktır” dedi.

Buz pateni öğrenen çocuklar ise, hep hayallerinde paten yaparak milli takıma gitmek olduğunu belirterek, “İlçede kurulan paten sahasında her gün düzenli eğitmen alıyoruz. Belli saatlerde aşamalı eğitimlerden geçerek paten kaymayı öğrendik” diye konuştular.