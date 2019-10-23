Çaldıranlı minikler itfaiyecilerle tanıştı

Çaldıran Atatürk İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencileri, Çaldıran İtfaiyesini ziyaret etti. İlk kez karşılarında itfaiyecileri gören minik öğrenciler merak ettikleri soruları itfaiye erlerine sordu. Miniklere itfaiye araçlarını ve malzemeleri tanıtan itfaiye erleri, yangın anında itfaiye ihbar hattı olan 110'u aramaları gerektiğini anlattı. İtfaiye erleri, ayrıca miniklerden ateş ve ateş kaynaklarından uzak durmaları uyarısında bulundu.

Keyifli dakikalar geçiren minik öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde buradan ayrıldı.