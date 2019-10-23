İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaldıranlı minikler itfaiyecilerle tanıştı

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Çaldıran İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret eden minikler, itfaiye araçlarını ve ekipmanları yakından inceleyerek itfaiye erleriyle tanıştı.


Çaldıran Atatürk İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencileri, Çaldıran İtfaiyesini ziyaret etti. İlk kez karşılarında itfaiyecileri gören minik öğrenciler merak ettikleri soruları itfaiye erlerine sordu. Miniklere itfaiye araçlarını ve malzemeleri tanıtan itfaiye erleri, yangın anında itfaiye ihbar hattı olan 110'u aramaları gerektiğini anlattı. İtfaiye erleri, ayrıca miniklerden ateş ve ateş kaynaklarından uzak durmaları uyarısında bulundu.


Keyifli dakikalar geçiren minik öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde buradan ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.