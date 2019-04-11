Çaldıranlı öğrenciler, tasarladıkları robotlarla yarışacak

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Zahide-Mehmet Salih Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki 7 öğrenci tarafından ‘Mini Sumo' ve ‘Hızlı Çizgi İzleyen' kategorilerinde tasarlanan iki robot, Samsun'da yapılacak yarışmada boy gösterecek.

Zahide-Mehmet Salih Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki 4 öğretmenle birlikte robotların tasarımını gerçekleştiren öğrenciler, yarışmaya katılmak üzere Samsun'a gittiler. Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 13. Uluslararası Robot Yarışmasına katılacak öğrenciler, dereceyle dönmek istiyor.

Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, ilçedeki eğitim seviyesinin yükseltilmesi için sundukları desteklerin ürün vermeye başladığını belirterek, “İlçemiz, ilk defa öğrencilerimizin tasarlamış oldukları robatlala yarışmalara katılıyor. İnşallah bu aşamayı geçer ve ülkemizi temsil ederler. Çaldıran Kaymakamlığı olarak gerek okullarımıza, gerekse öğrencilerimize büyük katkılar sunduk. Lojistik desteğimizi her zaman öğrencilerimize sunduk. Başarıyı da öğrencilerimizden bekledik. Bugünde tasarımını gerçekleştirdikleri iki robotla yarışmaya ‘mini sumo ve hızlı çizgi izleyen' kategorilerinde öğrencilerimiz katılacak. Öğrencilerimizi yarışmaya katılmak üzere Samsun'a gönderdik. Başarıyı elde ederek ülkemizi uluslar arası yarışmalarda temsil ederler inşallah. Öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.