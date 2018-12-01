Çaldıranlı öğrencilerden Mevlidi-i Nebi programı

Van'ın Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Mevlidi-i Nebi programı düzenlendi.

Çaldıran Anadolu İmam Hatip 9 ile 12 sınıflarda eğitim öğretim gören öğrenciler tarafından Mevlidi-i Nebi program düzenlendi. Hazreti Peygamberin (SAV) doğumunun 1447 yılı dolayısı ile Anadolu Teknik Lisenin Konferans salonunda düzenlenen program öğrencilerin Kur'an tilaveti, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Program Sahabelerin dilinden Peygamber Efendimizin anlatımı skeci, hadislerin anlatımı ve öğrencilerin oluşturduğu ilahi dinletilerinin ardından şiirlerin okunması ile devam etti. Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi Mevlidi-i Nebi nedeni ile düzenlenen yarışmalarda Kur'an-ı Kerim güzel okuma, ezan şiir ve sunuculuk yarışmalarında dereceye girenlere Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar tarafından ödülleri verildi. Başkan Vekili Dundar, ”İnsanları güzel ahlak, doğruluk ve huzurla buluşturan Yüce Peygamberimiz Hazretr-i Muhammed'in (SAV) dünyaya teşriflerinin 1447 yılını kutladığımız haftayı idrak ediyoruz. Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'in (SAV) sadece İslam alemi için değil bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Cahiliye anlayışının tüm acımasızlığıyla hüküm sürdüğü bir dönemde, Yüce Allah'ın ilahi mesajlarını insanlığa iletip, hidayete ermelerini sağlamak için gönderdiği peygamberlerin sonuncusu ve en yücesidir. Ümmet olarak bizlerde peygamberimizin temiz ahlakını örnek alarak hak ve batılı birbirinden ayırarak ümmet olmanın gereksinimlerini yerine getirmemiz gerekir. Bu duygularla Mevlid-i Nebi haftasının ülkemize İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.

Programa Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, kamu kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı