Çaldıranlı öğrencilere kitap ve eğitim materyali desteği

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar'ın talimatları doğrultusunda açılan üniversite sınavına hazırlık kurslarına katılan öğrencilere kitap ve eğitim materyali desteği verildi.

Çaldıran Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa, lise mezunu olan ve olanakları bulunmayan öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Açılan kursu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Dundar, onlara yardımcı eğitim setleri hediye etti. Tespiti yapılan yaklaşık 100 lise mezunu öğrencinin hafta sonları açılan kursa katıldığını ifade eden Kaymakam Dundan, Çaldıran'da yapılan büyük atılımlarla eğitim çıtasının yükseldiğini söyledi. Kaymakam Tekin Dundar, “Çaldıran Kaymakamlığı ve belediyesi olarak ilçemizde eğitim öğretim gören öğrencilerimiz için kaliteli ve gelecek vaad eden güzel hizmetlerimiz oldu. İlçemiz Van merkeze 105 kilometre uzaklıkta, bu nedenle üniversiteye hazırlık kurslarına katılamayan birçok öğrencimiz bulunmaktadır. Olanakları bulunmayan öğrencilerimize Çaldıran Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde sürekli eğitim kursları açtık. Kurslarımızı yılın 12 ayında açık tutarak öğrencilerimizin üniversiteye hazırlanmalarını sağladık” dedi.

Zaman buldukça kursları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ettiğini ifade eden Dundar, “Geçen yıl öğrencilerimizin ciddi anlamda üniversiteye hazırlanmaları için yardımcı kitap setleri verdik ve bunun karşılığını öğrencilerimizin yakaladıkları büyük başarılarla elde ettik. İlçemizde her geçen yıl üniversiteye adım atan öğrenci sayımız büyük bir hızla yükselmektedir. ‘Eğitime destek bizden, özveri ve çaba öğrencilerimizden' sloganıyla çıktığımız eğitime destek yolunda öğrencilerimize güveniyorum. İlçemizin ve ilçemizdeki eğitim çıtamızın yukarılara taşınacağına inanıyorum” şeklinde konuştu

Kurslara katılan öğrenciler ise, yetkililere teşekkür ederek, “Üniversiteye hazırlık kurslarının açılması hem bizlere hem ilçemizdeki eğitim kalitesinin yükseltilmesine büyük katkı sunacaktır. Burada öğretmenlerimizden düzenli eğitimler alıyoruz. Bizlerin ihtiyacı olan yardımcı kitapları kaymakamımız bizlere hediye etti. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dediler.