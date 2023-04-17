Çaldıranlı Tuğba Çelik, milli takım kadrosuna alındı

Van'ın Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Tuğba Çelik, Siirt'te yapılan Türkiye Dağ Koşuları ve Balkan Şampiyonası milli takım seçmelerinde ilk dörde girdi. Çelik, bu başarısıyla milli takım kadrosuna alındı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından 33 ilden 250 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada ilk dörde giren sporcular, milli takım kadrosuna alındı. Çaldıran ilçesinden yarışmaya katılan Tuğba Çelik de önemli bir başarı göstererek ilk dörde girdi. Çelik'in başarının arkasında büyük emek ve özveri olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, “Çaldıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren sporcumuz Tuğba Çelik, Siirt'te yapılan şampiyonada büyük başarıya imza atarak milli atlet olarak ülkemizi temsil edecek. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Kızımız, Siirt'te elde ettiği başarının ardından 6 Mayıs'ta Romanya'da ülkemizi temsil edecektir. Ülkemizi temsil noktasında büyük başarılara imza atan sporcularımız vardır. Bu sporcularımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Necip Çınarcı ise kurum bünyesindeki sporcuların katıldıkları her yarışmalarda başarı elde ederek ilçeye döndüklerini belirterek, “İlçemizde sportif faaliyetlere katılmak isteyen her gencimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Hasan Hüsnü Türker'e çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.