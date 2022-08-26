Cami cemaati istinat duvarının yapılmasını istedi

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi sakinleri, Kundura Fabrikası Cami'sinin istinat duvarı ile kapatılmasını istiyor.

Süphan Mahallesine bağlı İŞGEM yerleşkesinde yer alan Kundura Fabrikası Camisinin çevre düzenlemesinin olmadığını belirten vatandaşlar, caminin istinat duvarı ile kapatılması talebinde bulundu. Caminin istinat duvarının olmaması nedeniyle hem toza maruz kaldıklarını belirten vatandaşlar hem de toprak kayması tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını söylediler.

“Toprak, caminin yarı yüksekliğine kadar ulaştı”

İstinat duvarının yapılmasını isteyen vatandaşlar, “Özellikle Cuma günleri başta olmak üzere camiye her geldiğimizde tozun, toprağın içinde kalıyoruz. Boş alanın yüksekliği caminin yarısını geçmiş durumda ve mutlaka bir istinat duvarı yapılmalıdır. Yetkililerimizden gereken duyarlılığı göstermelerini rica ediyoruz” dediler.

İstinat duvarının yapılması durumunda sorunun çözüleceğini belirten vatandaşlar, “Böylece bizler de güvenli ve rahat bir şekilde gelip ibadetimizi yapabileceğiz. Camiler ile ilgili önemli hizmetler sunan Van Büyükşehir Belediyesi'nden bu hizmeti de bekliyoruz. Van Valimiz ve Van Büyükşehir Belediye Başkanvekilimiz Ozan Balcı'dan istinat duvarını yaptırmasını rica ediyor, kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.