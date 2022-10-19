Cami inşaatında korkutan yangın

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden Tıbbiye Camii ve Külliyesi'nde izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.

Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nin yanındaki alanda 2017 yılında temeli atılan ve Tıbbiye Camii ve Külliyesi'nde öğle saatlerinde izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hayırsever bir mühendis tarafından projesi çizilen, Osmanlı, Selçuklu ve modern mimari tarzlarını muhteva eden Tıbbiye Camii ve Külliyesi, toplam 20 bin 600 metrekare alan üzerine kurulu ve 6 bin 500 kapalı alana sahip. Külliyede Kur'an kursları, çok amaçlı konferans salonu, çocuk kreşi, aşevi, dinlenme salonları, duş ve abdesthaneler yer alacak.