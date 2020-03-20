Cami kapısına asılan yazıyı görünce geri döndüler

Tüm dünyada ve Türkiye'de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürerken, Van'da cuma namazı kılmak için camilere gelen vatandaşlar, kapıya asılan yazıları görünce geri döndü.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü Türkiye'ye de sıçradı. Şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği virüs nedeniyle Vanlılar da sokağa çıkmaya korkarken, cuma namazı öncesi camilerin kapısı kapandı.

Kentte bulunan camilerin kapılarına “Salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle vakit namazları ve cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız” şeklinde yazılar yazıldı. Cami imamı tarafından ise “Ev veya iş yerinizde öğle namazlarınızı kılıp, milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim. Allah bizi, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalık, musibetlerden korusun” şeklinden anons yaptı.

Kilitli cami kapısını zorladılar

Cuma namazını kılmak için gelen bazı vatandaşlar asılan yazıları okuyarak bölgeden uzaklaşırken, bazıları ise kilitli kapıyı zorla açmaya çalıştı.

Polis ekipleri vatandaşı uyardı

Namaz kılmak için camiye gelen vatandaşları polis ekipleri uyardı. Ekipler salgın dolayısıyla vatandaşları namazlarını evde kılması konusunda ikna etmeye çalıştı. Diğer taraftan olası önlemler için polis helikopteri de havalandı.